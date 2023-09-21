Serenay Sarıkaya'nın galadaki hali sosyal medyada gündem oldu
Yüzü olduğu markanın 75. yıl galasına katılan Serenay Sarıkaya, aşırı bronzlaşmış hali ile sosyal medyanın diline düştü.
Güzelliği ile baş döndüren Serenay Sarıkaya, tatilin ardından setlere geri döndü.
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Netflix yapımı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisindeki avukatı canlandıran olan güzel oyuncu imaj değişikliğine gitti.
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Uzun bir tatil yapan güzel oyuncu yoğun mesaisine kaldığı yerden devam ederken, Sarıkaya pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Güzel isim, son olarak katıldığı galadaki değişimiyle dikkatlerden kaçmadı.
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