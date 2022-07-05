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  4. Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı

Son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

Tatile çıkan Serenay Sarıkaya, önceki gün leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

Makyajsız haliyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

Öte yandan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansımıştı. Çiftten Umut Evirgen kural bozdu.

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