Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı
Son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını paylaştı.
Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Tatile çıkan Serenay Sarıkaya, önceki gün leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Makyajsız haliyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Öte yandan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansımıştı. Çiftten Umut Evirgen kural bozdu.
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