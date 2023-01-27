Serenay Sarıkaya'nın orgazm sahneleri çok konuşulmuştu: O dizinin izlenme rakamları belli oldu

Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı. Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı.