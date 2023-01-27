Serenay Sarıkaya'nın orgazm sahneleri çok konuşulmuştu: O dizinin izlenme rakamları belli oldu
Yılanla seviştiği sahnelerle gündem olan Serenay Sarıkaya'nın o dizisi izlenme rekorları kırdı.
Netflix'te yayınlanan Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolde oynadığı Şahmaran dizisi sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.
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Yılanla sevişen Serenay Sarıkaya'nın orgazm sahnesi çok Twitter gündemine oturmuştu.
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Bir diğer konuşulan sahne de Serenay Sarıkaya'nın dilini çıkardığı sahneydi
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Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı. Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı.
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