Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi için verdiği sütyensiz pozlarla sosyal medyayı salladı.
Serenay Sarıkaya hem oyunculuğu hem de güzel pozlarıyla dikkati üzerine çekiyor.
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Uzun zamandır ekranlarda rol almayan Sarıkaya, reklam filmlerinde ve 3 sezondur devam eden bir müzikalde rol alıyor.
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Serenay Sarıkaya Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.
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Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor.
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