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Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi için verdiği sütyensiz pozlarla sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı - Resim: 1

Serenay Sarıkaya hem oyunculuğu hem de güzel pozlarıyla dikkati üzerine çekiyor.  

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Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı - Resim: 2

Uzun zamandır ekranlarda rol almayan Sarıkaya, reklam filmlerinde ve 3 sezondur devam eden bir müzikalde rol alıyor.  

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Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı - Resim: 3

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.  

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Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozları ortalığı salladı - Resim: 4

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor.  

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