Serenay Sarıkaya'nın ''tatil dönüşü'' olay oldu!
Aile dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu yaz tatilinde alan Serenay Sarıkaya, katıldığı ödül gecesinde tercih ettiği kıyafetle tüm bakışları üzerine çekti.
"ELLE Style Awards" Yılın Elle Kızı ödül töreni için tatilden dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ödül töreni için seçtiği kıyafetiyle değme mankenlere taş çıkardı.
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2013 yılında Elle Style Awards'te "Yılın stil sahibi" ödülünü alan Serenay Sarıkaya, 10 yıl sonra bir kez daha aynı ödüle layık görüldü.
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Kusursuz fiziğiyle olduğu kadar tarzıyla da dikkat çeken Serenay Sarıkaya geceye damga vurdu.
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