Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki söz dikkat çekti
Şahmaran dizisi ile yıldızı parlayan Serenay Sarıkaya ayna pozuyla beğeni toplarken telefon kılıfındaki söz dikkat çekti.
Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisinde Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrol oynayan Serenay Sarıkaya son dönemlerin en çok konuşulan ismi.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile de Aile dizisinde başrol oynayacak olan Serenay Sarıkaya arabesk şarkılarıyla da dikkat çekiyor.
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Sosyal medyada paylaştığı videolarda arabesk şarkılar söyleyen güzel oyuncu çok beğenilmişti.
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Yoğun bir iş temposu bulunan güzel oyuncu, Instagram hesabından kendisine makyaj yapıldığı anda çektiği bir fotoğrafı paylaştı.
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