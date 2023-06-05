Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki partnerleri belli oldu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçen hafta sezon finali yaptı. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.

Son olarak Sarıkaya'ya eşlik edece 3 erkek partneri de netleşti.