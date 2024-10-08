Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı göz kamaştırıyor!
Kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken ve yeni imajıyla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu, bu değişim hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: NTV
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olan Serenay Sarıkaya, yeni imajıyla dikkatleri çekti.
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Yeni imajı sorulan ünlü oyuncu, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim.
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Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim." dedi.
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Serenay Sarıkaya, sevgilis Mert Demir'le ilgili açıklamalarda bulundu.
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