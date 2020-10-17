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  3. 17 Ekim 2020 11:20

Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.

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Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru

Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden, Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti.

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Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru

Nişantaşı'ndaki estetik merkezinden çıktıktan sonra apar topar hızlıca aracına binen oyuncuya "Estetik için mi geldiniz?" sorusu yöneltildi.

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Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru

Bu konular hakkında konuşmayacağını söyleyen Sarıkaya, "Acelem var, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek aracı ile oradan ayrıldı.

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