Serenay Sarıkaya’yı kaçıran soru
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti.
Sarıkaya'nın operasyon nedeniyle bir gece kaldığı hastanenin başhekiminden, Sarıkaya'nın ismini değiştirmeden ameliyat olduğu açıklaması gelmişti.
Nişantaşı'ndaki estetik merkezinden çıktıktan sonra apar topar hızlıca aracına binen oyuncuya "Estetik için mi geldiniz?" sorusu yöneltildi.