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  3. 08 Mayıs 2017 12:01

Serenay'dan Kerem'e: Kıza öyle bakma !

Yeni bir reklam filminde rol alan Kerem Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan veto yedi.

Serenay'dan Kerem'e: Kıza öyle bakma !

Barış Arduç’un ardından Garanti Bankası’yla anlaşan Kerem Bürsin, geçen ay reklam filmi çekimine katıldı. Bir aydır post prodüksiyon aşaması süren reklam filmi yayına girmeden önce Serenay Sarıkaya’dan veto yedi.

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Serenay'dan Kerem'e: Kıza öyle bakma !

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Sarıkaya, kadın oyuncuya bakma sahnesini filmden çıkarttırdı.

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Serenay'dan Kerem'e: Kıza öyle bakma !

Senaryo gereği, yolda yürürken yanından geçen kadının arkasından bakması gereken Bürsin, filmin son halinde kadına bakmıyor.

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Serenay'dan Kerem'e: Kıza öyle bakma !

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