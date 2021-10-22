Sergen Yalçın'ın Ukraynalı eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan ''yanılmışım'' paylaşımı
Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile adını duyuran model Lisaveta Karibskaya bikinili pozlarını paylaştı. Genç modelin karelerine kısa sürede binlerce beğeni geldi. Kaynak: Sergen Yalçın’ın eski sevgilisi Lisaveti Karibskaya ‘yanılmışım’ notuyla paylaştı
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla adını duyuran 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.
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Son olarak yatakta iç çamaşırlarıyla pozlar veren Lisaveta Karibskaya şimdi de yaza özlemini bikinili pozlarıyla dile getirdi.
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Lisaveta Karibskaya paylaşımına "Yemin ederim bu yaz gerçekten denizin ve güneşin benim için fazlasıyla yeterli olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım" yazdı.
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