Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

"BUNLAR BENİ ÇOK YARALADI"



"Bana, şerefsiz falan her şey desin, ama bu algının nereye gideceğini hesap etsin. İki çocuğum var. Eşime veya çocuklarıma küfür edilirse… Hatipoğlu'na ve bütün Panoramalacılara soruyorum: Onların karısına, çocuğuna küfür edilseydi hoşlarına gider miydi? Benim hanımım Survivor yarışmacısı değil. Eski yarışmacı Duygu Çetinkaya kim ki benim çocuğumun Türkçe bilmediğini söylüyor. Bunlar beni çok yaraladı."