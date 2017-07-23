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  3. 23 Temmuz 2017 10:47

Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan ve yarı finalde elenen Serhat Akın, "Survivor'a gittiğime çok pişmanım. Aileme çok zarar verdi" dedi.

Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

Serhat Akın, Survivor Panaroma isimli yarışmanın sunucuları Duygu Çetinkaya ve Hakan Hatipoğlu'nu da eleştirdi.

Hürriyet

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Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

"BEL ALTI VURMALAR OLDU"

Hürriyet'e konuşan Serhat Akın "Survivor'a gitmeni eleştiren çok oldu. Sen gittiğine pişman mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Sırt çantamı aldım gittim. Hiç ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar zor olacağını, bel altı vurmalar olacağını bilmiyordum. Şu beni çok üzdü: Panorama programlarında öyle bir algı yaratılmış ki... Hakan Hatipoğlu (Survivor yorumcusu), aşağılıkça 5 ay eleştirmiş."

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Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

"BUNLAR BENİ ÇOK YARALADI"

"Bana, şerefsiz falan her şey desin, ama bu algının nereye gideceğini hesap etsin. İki çocuğum var. Eşime veya çocuklarıma küfür edilirse… Hatipoğlu'na ve bütün Panoramalacılara soruyorum: Onların karısına, çocuğuna küfür edilseydi hoşlarına gider miydi? Benim hanımım Survivor yarışmacısı değil. Eski yarışmacı Duygu Çetinkaya kim ki benim çocuğumun Türkçe bilmediğini söylüyor. Bunlar beni çok yaraladı."

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Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

SURVİVOR PİŞMANLIĞI

Survivor'a gittiğime çok pişmanım diyen Serhat Akın, "Aileme çok zarar verdi. Ya çocuğu olmayan, kimi kimsesi neyi olduğu belli olmayan biri benim çocuğuma Türkçe bilmiyorlar diyemez. Ben çocuklarına Rusça da öğretirim İtalyanca da Fransızca da... Sana ne!

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