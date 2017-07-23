Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım
Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan ve yarı finalde elenen Serhat Akın, "Survivor'a gittiğime çok pişmanım. Aileme çok zarar verdi" dedi.
Serhat Akın, Survivor Panaroma isimli yarışmanın sunucuları Duygu Çetinkaya ve Hakan Hatipoğlu'nu da eleştirdi.
Hürriyet
"BEL ALTI VURMALAR OLDU"
Hürriyet'e konuşan Serhat Akın "Survivor'a gitmeni eleştiren çok oldu. Sen gittiğine pişman mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Sırt çantamı aldım gittim. Hiç ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar zor olacağını, bel altı vurmalar olacağını bilmiyordum. Şu beni çok üzdü: Panorama programlarında öyle bir algı yaratılmış ki... Hakan Hatipoğlu (Survivor yorumcusu), aşağılıkça 5 ay eleştirmiş."
"BUNLAR BENİ ÇOK YARALADI"
"Bana, şerefsiz falan her şey desin, ama bu algının nereye gideceğini hesap etsin. İki çocuğum var. Eşime veya çocuklarıma küfür edilirse… Hatipoğlu'na ve bütün Panoramalacılara soruyorum: Onların karısına, çocuğuna küfür edilseydi hoşlarına gider miydi? Benim hanımım Survivor yarışmacısı değil. Eski yarışmacı Duygu Çetinkaya kim ki benim çocuğumun Türkçe bilmediğini söylüyor. Bunlar beni çok yaraladı."