Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın darp davasında karar çıktı
Oyuncu Sermiyan Midyat ve eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar, birbirlerini darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, 1120 TL adli para cezasına mahkum edildi.
Oyuncu Sermiyan Midyat ile eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar, yaşadıkları tartışmada birbirlerini darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, adli para cezasına mahkum edildi. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, birbirlerine karşı yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle müşteki sanık olarak yargılanan oyuncular Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın davasını, basit yargılama usulü ile karara bağladı.
Mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda, sanıklar hakkında iddianamede belirtilen suçlar için öngörülen cezanın, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası olduğu belirtilerek, bu nedenle basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Gerekçeli kararda, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın hazırlık aşamasında alınan beyanında, Sermiyan Midyat ile arkadaşlık yaşadığı sürede, kendisi üzerine olan masraflarını ortak karşıladıkları evde beraber yaşadıklarını anlatarak, Sermiyan Midyat'ın şiddet eğilimi olduğunu, olay günü de aralarında çıkan tartışmada kendisine şiddet uyguladığını söylediği belirtildi.
Midyat: Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir
Müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın da beyanında, "Savcan Yaşar'a şiddet uygulasaydım kendisinde buna dair emare olmalıydı. Ancak ne bugün, ne de yaşadığımız 4 aylık geçmişte en ufak bir fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamadım. Bana uygulanan şiddet ise doktor raporları ile belgelenmiştir. Gerek yaşadığımız ortak evin maddi masraflarını, gerek yaşadığım ruhsal ve psikolojik zararın ve gerekse de sanatsal ve mesleki açıdan yaşadığım kaybı değerlendirerek maddi ve manevi tazminat istiyorum. Sevcan Yaşar'dan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.