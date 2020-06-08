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  3. 08 Haziran 2020 14:15

Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Bir süredir kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen Sermiyan Midyat, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Midyat, "Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı, bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup yanıt alabilirsiniz. Ben kötü bir insan değilim!" dedi ...

Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili konuştu.  

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Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

"AYIP BULUYORUM" Oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:  Bakın güzel arkadaşlarım sizler de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz elbette, bununla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki, "Hukuken de ahlaken de ayıp buluyorum." Bu yaşanmış bir şeydir. Mahkemeye yansımış sonuçlanacaktır. Hep beraber sabredelim, bunu böyle devamlı sormanın bir anlamı yok ki... Elbette akıbetini merak ediyorsunuz. Şu durumda sabretmek zorundayız. Sonuç çıkınca sizlerle paylaşacağım, söz.

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Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

"BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM!" Sermiyan Midyat, daha sonra gazetecilerin "Sevcan hanımla görüştünüz mü?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: Elbette görüşmedim. Mahkemeye yansımış bir olay karşısında nasıl görüşebilirim? 2005 yılındaki Emret Komutanım dizisinden beri beni tanıyorsunuz, ne zaman bende böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı, bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup, yanıt alabilirsiniz. Ben kötü bir insan değilim!

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Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Öte yandan Oyuncu Sevcan Yaşar, ocak ayında Sermiyan Midyat ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşarak duyurmuştu. Ancak bir süre sonra ikili yollarını ayırmış ve Yaşar, Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.  

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