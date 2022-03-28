Servet kazanıyorlar! Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı: Hangi ünlü, ne kadar kazanıyor?
Uzun süren pandemi yasaklarının kaldırılmasının ardından mekanlarda sahne almaya ve konser vermeye başlayan ünlüler sahne ücretlerine zam yaptı. İşte ünlülerin sahne ücretleri...
Uzun süren pandemi yasaklarının kaldırılmasının ardından mekanlarda sahne almaya ve konser vermeye başlayan ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı. İşte ünlülerin 2022 sahne ücretlerindeki son durum...
Koronavirüs salgınının etkisin kaybetmesi ve yasakların kalkmasıyla birlikte konserlere dönen şarkıcılar, sahne ücretlerine zam yaptı. Gülşen, Ebru Gündeş, Sibel Can ve Ajda Pekkan gibi isimlerin ücretleri gündem oldu.
Sahne ücretlerine en çok zammı kim yaptı: Şarkıcılar koronavirüs yasaklarının kalkmasıyla sahnelere geri döndü. Salgın yüzünden iki senedir çalışamayan şarkıcılar, dönüşlerini de zamla yaptı. Sahne ücretine en çok zammı ayda neredeyse 15 gün konser veren Gülşen yaptı.
Gülşen 3'e katladı: Takvim'de yer alan habere göre, sahne fiyatına 3 kat artıran Gülşen, artık bir konser için 400 bin TL alıyor.