''Setlerde uyuşturucu içiyorlar''

‘HERKES KULLANIYOR’ MANTIĞI

Oyuncu Asuman Dabak geçen ay katıldığı ‘Bağımlılık’ panelinde Aydemir Akbaş’a benzer açıklamalar yapmıştı. Dabak, “Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki inanılmaz. ‘Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim” demişti.



Milliyet/Emrah Akçaay