''Setlerde uyuşturucu içiyorlar''
Oyuncu Asuman Dabak'ın ardından Aydemir Akbaş da set ortamlarında uyuşturucu kullanıma dikkat çekti.
Nişantaşı’nda objektiflere takılan Aydemir Akbaş, muhabirlerin “Setleri özlediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi? Setlerde içiyorlar. Bunlara sopa sopa! 5 yıl tıkıyorsun içeri bak nasıl düzeliyorlar. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim. Kanserden sonra sigarayı da bıraktım.”
‘HERKES KULLANIYOR’ MANTIĞI
Oyuncu Asuman Dabak geçen ay katıldığı ‘Bağımlılık’ panelinde Aydemir Akbaş’a benzer açıklamalar yapmıştı. Dabak, “Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki inanılmaz. ‘Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim” demişti.
Milliyet/Emrah Akçaay