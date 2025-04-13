''Sette ihanet var aşk bitti'' denmişti... Ünlü çift iddiaları aşka gelerek yalanladı

O günlerde Söylemezsem Olmaz adlı programda gündeme getirilen ayrılık iddiasında Kubilay Aka'nın "İnci Taneleri" dizisinde birlikte rol aldığı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı hatta karavanda öpüşürken görüldüğü bile söylenmiş, Hafsanur Sancaktutan'ın da Kubilay Aka ile olan ilişkisini sonlandırdığı öne sürülmüştü.