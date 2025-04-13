''Sette ihanet var aşk bitti'' denmişti... Ünlü çift iddiaları aşka gelerek yalanladı
Bir süre önce ilişkilerine son verdikleri iddia edilen
Ekranların iki başarılı oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın aşkının "ihanet" nedeniyle bittiği iddia edilmişti.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan bir mekan çıkışında muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtıyla çok konuşulmuştu.
Bu cevaptan kısa süre sonra da Hafsanur Sancaktutan'ın meslektaşı Kubilay Aka ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ortaya ikili daha sonra İstanbul'da el ele görüntülenmiş ancak ikilinin ardından ayrıldıkları öne sürülmüştü.
O günlerde Söylemezsem Olmaz adlı programda gündeme getirilen ayrılık iddiasında Kubilay Aka'nın "İnci Taneleri" dizisinde birlikte rol aldığı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı hatta karavanda öpüşürken görüldüğü bile söylenmiş, Hafsanur Sancaktutan'ın da Kubilay Aka ile olan ilişkisini sonlandırdığı öne sürülmüştü.