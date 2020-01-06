Sevda Demirel, cinsiyet değiştiren ünlü isimle el ele yakalandı

EŞCİNSEL EVLİLİĞE ÖFKE KUSMUŞTU, BENZERİNİ KENDİ YAPTI

Abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel eşcinsel bir evlilik yaptığı için "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı. Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım. Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil" diyerek öfke kusan Demirel, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.