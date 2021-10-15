Sevda Demirel sütyensiz görüntülendi

"BİR ERKEĞİN KAHRINI ÇEKMEMEK İÇİN DOĞURMAK İSTEMİYORUM"

Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "Biliyorum çok prosedür var. Ne olur bunu bana çok görmesinler. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemiyorum. Bana verecekleri bir bebeğe hayat boyu annelik yapmak istiyorum" sözleriyle tartışma yarattı.