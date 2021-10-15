Sevda Demirel sütyensiz görüntülendi
Yıllar önce Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalara kazınan ünlü manken Sevda Demirel, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sütyensiz sokağa çıkan Demirel, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Geçmişte manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu olarak bir döneme damga vuran Sevda Demirel Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Sütyensiz haliyle dikkat çeken Demirel, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
"ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Bir dönem Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Sevda Demirel, anne olmak istediğini söyledi. Demirel, "Sizin aracılığınızla buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim. Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum. Allah izin verirse, devletimiz izin verirse bu kutsal olan annelik duygusunu yaşamak istiyorum" dedi.
"BİR ERKEĞİN KAHRINI ÇEKMEMEK İÇİN DOĞURMAK İSTEMİYORUM"
Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "Biliyorum çok prosedür var. Ne olur bunu bana çok görmesinler. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemiyorum. Bana verecekleri bir bebeğe hayat boyu annelik yapmak istiyorum" sözleriyle tartışma yarattı.