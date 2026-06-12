Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı
Başrolünü Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakteriyle büyük beğeni toplayan Helin Kandemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından yaz tatiline çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Kandemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından 'Sevdiğim Sensin' dizisinde canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle kariyerinde başarılı bir çıkış yakalayan Helin Kandemir, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere sahillere indi.
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Başrolünü Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte tatil sezonunu açan genç ve yetenekli oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
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Sevdiğim Sensin dizisindeki çekim maratonunun sezon finaliyle birlikte duraklamasını fırsat bilen Kandemir, tatil beldelerinde dinlenmeye çekildi.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yaz sezonunu açtığını müjdeleyen bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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