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  4. Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı

Başrolünü Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı 'Sevdiğim Sensin' dizisinde Dicle karakteriyle büyük beğeni toplayan Helin Kandemir, dizinin sezon finali yapmasının ardından yaz tatiline çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Kandemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı - Resim: 1

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından 'Sevdiğim Sensin' dizisinde canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle kariyerinde başarılı bir çıkış yakalayan Helin Kandemir, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere sahillere indi. 

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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı - Resim: 2

Başrolünü Aytaç Şaşmaz ile paylaştığı dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte tatil sezonunu açan genç ve yetenekli oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. 

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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı - Resim: 3

Sevdiğim Sensin dizisindeki çekim maratonunun sezon finaliyle birlikte duraklamasını fırsat bilen Kandemir, tatil beldelerinde dinlenmeye çekildi.

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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yaz sezonunu açtığını müjdeleyen bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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