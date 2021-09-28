Sevgilisi koronavirüse yakalandı: Kendall Jenner'dan mesaj var

"TAT VE KOKU ALAMIYORUM"

Devin Booker, en büyük sorununun tat ve koku duygularını kaybetmesi olduğunu belirtti. Aşı olup, olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan ünlü isim, "herkesin aşı olması gerektiğini" vurguladı.