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  4. Sevgilisinden İrem Derici'ye sahnede şaşırtan sürpriz

Sevgilisinden İrem Derici'ye sahnede şaşırtan sürpriz

9 günlük bayram tatilinde konserden konsere koşan İrem Derici Kıbrıs’ta sahne aldı. Alaçatı’daki sevgilisi Atakan Işıktutan’ın sahneye şampanya yollaması geceye damgasını vurdu…

Sevgilisinden İrem Derici'ye sahnede şaşırtan sürpriz - Resim: 1

Bayram tatilinde sahne maratonuna Bodrum’da başlayan İrem Derici ardından İstanbul, Sinop, Bodrum ve Çeşme’de sevenleriyle buluşmuştu.

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Sevgilisinden İrem Derici'ye sahnede şaşırtan sürpriz - Resim: 2

Derici dün akşam da KKTC'de bir otelde sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle bu kez şık bir tarz tercih eden Derici, her zamanki enerjisiyle seyirciyi coşturdu.

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Sevgilisinden İrem Derici'ye sahnede şaşırtan sürpriz - Resim: 3

İrem Derici sahnedeyken sevgilisi Atakan Işıktutan’a ne kadar aşık olduğunu, onu Alaçatı’da bıraktığını ve özlediğini söyledi. 

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Sevgilisinden İrem Derici'ye sahnede şaşırtan sürpriz - Resim: 4

O esnada sahneye sürpriz bir şampanya geldi. Şampanyayı Çeşme’deki Atakan Işıktutan’ın gönderdiğini öğrenen Derici duygulandı. Seyirci ise büyük bir tezahürat eşliğinde alkışladı.

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