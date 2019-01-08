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  3. 08 Ocak 2019 09:07

Sevgilisine böyle veda etti: Hata da, günah da, suç da benim

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, sevgilisiyle ayrılık kararı aldığını duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Sevgilisine böyle veda etti: Hata da, günah da, suç da benim

Celil Nalçakan, bir süredir birlikte olduğu pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile yollarını ayırdı.

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Sevgilisine böyle veda etti: Hata da, günah da, suç da benim

Nalçakan, Instagram sayfasında paylaştığı duygusal mesaj ile sevgilisine veda etti.

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Sevgilisine böyle veda etti: Hata da, günah da, suç da benim

Birlikte yer aldıkları bu kareyi hesabında paylaşan oyuncu altına şu notu düştü:

"Bin hata, bin bir kavga, yokuş aşağı inerken yanakta bir gamze oluyor... Aileme ve bana bu kadar kıy-met verdiğin için, hem “elveda”, hem “eyvallah” dediğin için, güzel gülen gözlerin bir zaman parladığı için, sana çok teşekkür ederim canımın içi Ceren Kahyaoğlu… Hata da, günah da suç da ben’im... Hoşça kal canımın içi en sevdiğim... Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..."

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Sevgilisine böyle veda etti: Hata da, günah da, suç da benim

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