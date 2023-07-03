Sevgilisiyle aşk dolu tatil yapan Melis Sezen leoparlı bikinisiyle poz verdi
Ünlü oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl ile Çeşme'de aşk dolu bir tatil yapıyor.
Ünlü oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl’ün aşkı tam gaz sürüyor. Çeşme’de tatil yapan çift önceki gün bir beach'te görüntülendi. Uzun süre denizde kalan aşıklar birbirlerini sarıp sarmaladı. Melis Sezen sevgilisini öpmeye doyamadı. Ünlü güzel havuz başında poz vermeyi de ihmal etmedi. Leopar detaylı bir bikini tercih eden Melis Sezen'e yorum yağdı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 60'ıncı bölümüyle ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen, geçtiğimiz aylarda InStyle dergisine röportaj vermişti.
Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim."
"Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!" demişti.