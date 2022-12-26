Sevilen dizi Yalı Çapkını'nın final sahnesi ifşa oldu
Star TV'de yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın final sahnesi ifşa oldu.
Sabah'ın haberine göre, kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.
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Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu.
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Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı.
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