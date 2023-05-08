Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı
Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Bir dönemin efsane dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
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Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.
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Şimdilerde Aile dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle beğeni toplayan Yüsra Geyik'in son paylaşımı yine olay oldu.
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Geyik 'Retro' notunu düştüğü pozlarında dekoltesiyle dikkat çekti.
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