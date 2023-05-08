  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı

Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazanan Yüsra Geyik, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı - Resim: 1

Bir dönemin efsane dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.  

1 / 20
Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı - Resim: 2

Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.

2 / 20
Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı - Resim: 3

Şimdilerde Aile dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle beğeni toplayan Yüsra Geyik'in son paylaşımı yine olay oldu.  

3 / 20
Sevişme sahnesiyle gündem olmuştu: Yüsra Geyik göğüs dekolteli pozu ile beğeni topladı - Resim: 4

Geyik 'Retro' notunu düştüğü pozlarında dekoltesiyle dikkat çekti.

4 / 20