Şevval Şahin annesiyle fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, annesiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşınca olanlar oldu.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, annesiyle fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Şahin'in 48 yaşındaki annesi sosyal medyada çok konuşuldu
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şevval Şahin, tatilini sürdürüyor. Ünlü modele bu kez sevgilisi Yiğit Marcus Aral yerine annesi eşlik ediyor.
2018 Türkiye Güzeli, 48 yaşındaki annesinin tatil pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Şahin'in annesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Ünlü mankenin annesinin gören takipçileri "annesi değil de sanki ablası gibi" şeklinde iltifat içeren yorumlarda bulunurken, bir kısım takipçileri ise Şahin'in annesinin de 'estetik güzeli' olduğunu iddia etti.
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İşte sosyal medyayı karıştıran o fotoğraf...
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