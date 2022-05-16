Şevval Şahin: Beğenen böyle beğenir
İngiltere’de büyüyen 2015 Türkiye Güzeli Şevval Şahin “Türkçe kursuna git” eleştirilerine cevap verdi.
Takipçilerinin “Türkçe kursuna git” diye tavsiye verdiği Şevval Şahin “Konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil."
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"Diksiyon dersi almadım, alabilirim ileride. Beni beğenen böyle beğeniyor" dedi.
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Şevval Şahin daha önce de oyunculuk teklifleri aldığını açıklamış ve "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum."
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"Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" demişti.
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