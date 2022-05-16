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Şevval Şahin: Beğenen böyle beğenir

İngiltere’de büyüyen 2015 Türkiye Güzeli Şevval Şahin “Türkçe kursuna git” eleştirilerine cevap verdi.

Şevval Şahin: Beğenen böyle beğenir - Resim: 1

Takipçilerinin “Türkçe kursuna git” diye tavsiye verdiği Şevval Şahin “Konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil."

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Şevval Şahin: Beğenen böyle beğenir - Resim: 2

"Diksiyon dersi almadım, alabilirim ileride. Beni beğenen böyle beğeniyor" dedi.

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Şevval Şahin: Beğenen böyle beğenir - Resim: 3

Şevval Şahin daha önce de oyunculuk teklifleri aldığını açıklamış ve "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum."

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Şevval Şahin: Beğenen böyle beğenir - Resim: 4

"Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" demişti.

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