Şevval Şahin bikinisini giydi, yazı geri getirdi
Türkiye yaza veda etse de 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yaza veda edemeyen ünlüler arasına adını bu pozlarla yazdırdı.
Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
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Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Ünlü model 'Count your blessings' notu ile bikinili karelerini peş peşe paylaştı. Şahin'in bu karelerinde karın kasları ve zayıflığı dikkat çekti.
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Miss Turkey güzeline sosyal medyada; 'Hiç mi ekmek yemiyorsun?', 'Fiziğin müthiş', 'Nasıl bu kadar zayıfsın?', 'Bel inceliğin harika' gibi yorumlar yapıldı.
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