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Şevval Şahin bikinisini giydi, yazı geri getirdi

Türkiye yaza veda etse de 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yaza veda edemeyen ünlüler arasına adını bu pozlarla yazdırdı.

Şevval Şahin bikinisini giydi, yazı geri getirdi - Resim: 1

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

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Şevval Şahin bikinisini giydi, yazı geri getirdi - Resim: 2

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Şevval Şahin bikinisini giydi, yazı geri getirdi - Resim: 3

Ünlü model 'Count your blessings' notu ile bikinili karelerini peş peşe paylaştı. Şahin'in bu karelerinde karın kasları ve zayıflığı dikkat çekti.

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Şevval Şahin bikinisini giydi, yazı geri getirdi - Resim: 4

Miss Turkey güzeline sosyal medyada; 'Hiç mi ekmek yemiyorsun?', 'Fiziğin müthiş', 'Nasıl bu kadar zayıfsın?', 'Bel inceliğin harika' gibi yorumlar yapıldı.

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