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  4. Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken...

Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken...

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her yaptığı olay olan Şevval Şahin, bu sefer de Gülşen'e benzerliğiyle gündeme geldi.

Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken... - Resim: 1

Miss Turkey 2018 kraliçesi Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.Türkiye güzeli katıldığı “Cadılar Bayramı” etkinliğinde 'Melek' kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken... - Resim: 2

Türkiye güzeli katıldığı “Cadılar Bayramı” etkinliğinde 'Melek' kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken... - Resim: 3

Takipçileri o paylaşımlara tekrar tekrar baktı.

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Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken... - Resim: 4

Melek kostümüyle paylaşım yapan Şahin, şarkıcı Gülşen'e tıpatıp benzerliğiyle dikkat çekti.

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