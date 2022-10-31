Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken...
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her yaptığı olay olan Şevval Şahin, bu sefer de Gülşen'e benzerliğiyle gündeme geldi.
Miss Turkey 2018 kraliçesi Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.Türkiye güzeli katıldığı “Cadılar Bayramı” etkinliğinde 'Melek' kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türkiye güzeli katıldığı “Cadılar Bayramı” etkinliğinde 'Melek' kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Takipçileri o paylaşımlara tekrar tekrar baktı.
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Melek kostümüyle paylaşım yapan Şahin, şarkıcı Gülşen'e tıpatıp benzerliğiyle dikkat çekti.
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