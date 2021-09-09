Şevval Şahin derin yırtmaçlı elbisesiyle gündem oldu
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin dün akşam gerçekleşen Miss Turkey 2021’in finaline damga vurdu.
Şevval Şahin, dün akşam gerçekleşen Miss Turkey 2021’in finalini izlemek için salondaki yerini aldı.
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Şevval Şahin, organizasyona katıldığı derin yırtmaçlı elbisesiyle gözleri kamaştırdı.
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İşte Şevval Şahin'in geceye katıldığı derin yırtmaçlı elbisesi.
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Öte yandan bu sene 40. Düzenlenen yarışmanın jüri üyelerine de oldukça iddialıydı. Türkiye eski güzelleri Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan da gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.
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