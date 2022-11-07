Şevval Şahin fit vücudunun sırrını paylaştı!
Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, kusursuz fiziğinin sırrını açıkladı.
Miss Turkey 2018 kraliçesi Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.
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Cesur paylaşımları ve kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şevval Şahin, güzellik sırrını paylaştı.
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Son olarak Cadılar Bayramı'nı kutlayan model, tarzıyla dikkat çekmişti.
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Şahin, melek kostümüyle partiye katıldı.
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