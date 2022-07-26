Şevval Şahin gününü gün ediyor: Eğlence adasında poz verdi
Tatilden tatile koşan Şevval Şahin, son olarak İspanya'nın Ibiza Adası'nda pozlarını paylaştı.
Yılın büyük bölümünü tatil yaparak, ülke ülke gezerek geçiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in son durağı İspanya’daki İbiza Adası oldu.
1 / 37
Partileriyle meşhur adada gündüzleri denize giren kraliçe akşamları ise dünyanın en ünlü kulüplerinde eğleniyor. Bu pozları da önceki akşam dans etmeye gitmeden önce verdi.
2 / 37
Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin, uçak yolculuğundan yoruldu! Bir aydır İstanbul’da kalan 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti...
3 / 37
"İstanbul’da olmak iyi geldi. Bayağı keyifliyim. Yeni projeler var. Onları planlıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris’e bile gitmedim."
4 / 37