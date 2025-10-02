Şevval Şahin güzellik sırrı için ''genetik'' derken, ''resmi araç'' skandalına sessiz kaldı
Kısa bir süre önce Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazılı bir kartın bulunduğu araçta görüntülenerel gündeme gelen Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin güzellik sırrını "Annem ve ablamı görseniz..." diyerek açıklarken camında ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazısı yer alan sevgilisine ait araçla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Türkiye'nin tescilli güzeli Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ''Resmi Hizmete Mahsustur'' yazılı kartın bulunduğu bir araçta görüntülenmişti. Aracın Şevval Şahin'in erkek arkadaşı iş insanı Burak A.'ya ait olduğu öğrenilirken otomobilin camındaki kartın sahte olduğu ortaya çıkmış, araç sahibine idari para cezası kesilirken aracın sürücüsüne de "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.
Bu olayın ardından bir süredir kameralardan uzak duran Şevval Şahin bir özel davette görüntülendi.
İngilizce-Türkçe karışık konuşmaları, cesur giyim tarzı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin güzellik sırrını açıkladı.
2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam katıldığı özel bir davette magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.