Şevval Şahin, iki yıldır aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile yollarını ayırdı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikteliklerini noktaladıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile olan paylaşımlarını Instagram'dan kaldırmıştı.
Bu hamlesinden sonra ünlü model, basına yansıyan ayrılık iddiasını doğruladı.
'GENELDE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAM'
"Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şevval Şahin, "Genelde böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım. Bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum."
"Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı."