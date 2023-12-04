Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi
2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin 49. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde boy gösterdi.
Şevval Şahin, iddialı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Miss Turkey 2018 birincisi, Haziran 2021’de Yiğit Marcus Aral ile olaylı ayrılığı sonrası Murat Kazancıoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.
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Daha önce yaşadığı fırtınalı ilişkileriyle de epey konuşulan Şevval Şahin son olarak İş İnsanı Murat Kazancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen model 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ortaya çıktı.
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Yine iddialı tarzıyla dikkat çeken model kasığına kadar yırtmacıyla adından söz ettirdi.
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Derin bacak dekoltesini göstermek için şekilden şekle giren Şevval Şahin'e sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
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