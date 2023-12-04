Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi

Daha önce yaşadığı fırtınalı ilişkileriyle de epey konuşulan Şevval Şahin son olarak İş İnsanı Murat Kazancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen model 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ortaya çıktı.