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  4. Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi

Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin 49. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde boy gösterdi.

Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi - Resim: 1

Şevval Şahin, iddialı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Miss Turkey 2018 birincisi, Haziran 2021’de Yiğit Marcus Aral ile olaylı ayrılığı sonrası Murat Kazancıoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

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Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi - Resim: 2

Daha önce yaşadığı fırtınalı ilişkileriyle de epey konuşulan Şevval Şahin son olarak İş İnsanı Murat Kazancıoğlu ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen model 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ortaya çıktı.

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Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi - Resim: 3

Yine iddialı tarzıyla dikkat çeken model kasığına kadar yırtmacıyla adından söz ettirdi.

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Şevval Şahin kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle geceyi renklendirdi - Resim: 4

Derin bacak dekoltesini göstermek için şekilden şekle giren Şevval Şahin'e sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

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