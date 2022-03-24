Şevval Şahin paylaştı: Yazı özleten bir seri

"YAZI ÖZLETEN BİR SERİ"



Şahin, 9 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Yazı özleten bir seri... Yaz artık gelmezsen, ben sana geliyorum çok yakında. Ben kesinlikle sıcak hava kızıyım. Gercekten özüme dönüyorum, bütünleşiyorum, çok farklı! Bu yaz çok çok güzel olacak, hissediyorum" diye yazdı. Tescilli güzelin bu karelerine, "Bir insanda hiç mi kusur olmaz ya?", "Bence acele etmeyelim yazın gelmesi için, henüz veremediğim kilolarım var" ve "İçim açıldı yalnız" gibi onlarca yorum yapıldı.