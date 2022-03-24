Şevval Şahin paylaştı: Yazı özleten bir seri
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yazı özlediğini belirten bir paylaşım yaptı.
Genç model Şevval Şahin, gösterişli yaşantısını sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Miss Turkey 2018 birincisi, son olarak yaz aylarına ait bikinili pozlarını yayınladı.
Instagram'da 404 bin takipçisi bulunan ünlü isim, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına yazdığı mesaj ile de dikkat çekmeyi başardı.
"YAZI ÖZLETEN BİR SERİ"
Şahin, 9 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Yazı özleten bir seri... Yaz artık gelmezsen, ben sana geliyorum çok yakında. Ben kesinlikle sıcak hava kızıyım. Gercekten özüme dönüyorum, bütünleşiyorum, çok farklı! Bu yaz çok çok güzel olacak, hissediyorum" diye yazdı. Tescilli güzelin bu karelerine, "Bir insanda hiç mi kusur olmaz ya?", "Bence acele etmeyelim yazın gelmesi için, henüz veremediğim kilolarım var" ve "İçim açıldı yalnız" gibi onlarca yorum yapıldı.