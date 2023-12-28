Şevval Şahin süper minili pozuyla mest etti!

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa süper mini deri eteğiyle poz verdi.