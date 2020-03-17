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  3. 17 Mart 2020 16:59

Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı

İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile sosyal medyayı salladı.

Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Şevval Şahin, Miami'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı

Sevgilisiyle Amerika tatilinde olan 21 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı mayolu fotoğrafları ile dikkat çekti.

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Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı

2018 Türkiye Güzeli, formda görüntüsü ile takipçilerini büyüledi.

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Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı

Şevval Şahin'in sürpriz aşkı, Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram'da yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

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