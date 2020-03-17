Şevval Şahin'den Miami pozları sosyal medyayı salladı
İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile sosyal medyayı salladı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Şevval Şahin, Miami'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
Sevgilisiyle Amerika tatilinde olan 21 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı mayolu fotoğrafları ile dikkat çekti.