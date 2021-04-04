Şevval Şahin'den Mıss Turkey itirafı: ''İlaçlarla ayağa kalktım''
''Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular'' programına konuk olan Şevval Şahin, Türkiye güzeli seçildiği gün yaşadıklarını anlattı.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, pandemi günlerini yurt dışı tatilleriyle geçirmiş, Türkiye'de kaldığı günlerde katıldığı partilerle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Her söylediğiyle magazin gündemine gelen Türkiye güzeli Şevval Şahin, Miss Turkey yarışmasının final gününde yaşadıklarını anlattı.
Üç aydır Bali’de tatilde olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, “Bali, en iyi tatilimdi ancak bu sürede Türkiye'yi çok özledim. En az bir ay Türkiye'de olacağım” dedi.
Altı yaşından itibaren Londra'da yaşadığını belirten 22 yaşındaki model, “Miss Turkey'den sonra Türkiye’ye daha sık gelmeye ve daha uzun kalmaya başladım. Son iki yılda Türkçem gelişti. İngilizce düşündüğüm için araya maalesef İngilizce kelimeler giriyor” diyerek, konuşmasıyla ilgili yorumlara yanıt verdi.