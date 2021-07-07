Şevval Şahin’den şaşırtan hamle
Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayıran Şahin, Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şahin, geçtiğimiz haftalarda ise Yiğit Marcus Aral ile olan beraberliğini noktaladı.
Ayrılığın hemen ardından iş insanı Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi.
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Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı. Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe aldı.
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Eski aşıkların sosyal medyada takipleşmesi kafaları karıştırdı.
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Öte yandan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşamıştı. Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü ve baş başa yemeğe çıktığı Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı Boğaz'da denize atmıştı.
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