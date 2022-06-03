Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin çılgın sözleri ve cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin çılgın sözleri ve cesur pozlarıyla gündemdeki yerini koruyor.
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Instagram'da 413 bin takipçisi olan fenomen, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın magazin sayfalarında da sıklıkla yerini alıyor.
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Şahin bu defa bikinili pozuyla dikkat çekti.
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Cesur pozlarını peş peşe paylaşan ünlü model dekolteli pozlarının ardından bikinili pozlarını paylaşmaya başlandı.
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