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Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin çılgın sözleri ve cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin çılgın sözleri ve cesur pozlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

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Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

Instagram'da 413 bin takipçisi olan fenomen, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın magazin sayfalarında da sıklıkla yerini alıyor. 

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Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

Şahin bu defa bikinili pozuyla dikkat çekti.

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Şevval Şahin'in bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

Cesur pozlarını peş peşe paylaşan ünlü model dekolteli pozlarının ardından bikinili pozlarını paylaşmaya başlandı.

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