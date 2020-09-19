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  3. 19 Eylül 2020 15:25

Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model koronavirüse yakalandı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile düzenlediği partide, Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model Daria Kyryliuk da virüs kaptı.

Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model koronavirüse yakalandı

Boğazda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" açıklamasını yapmıştı. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ise, ‘Evimdeki partide kimse corona virüse yakalanmadı’ demişti.

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Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model koronavirüse yakalandı

Partiye giden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ise sevgilisiyle kendisinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Kyryliuk, "Aynı partideki daha birçok kişinin de test sonucu pozitif çıktı" dedi.

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Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model koronavirüse yakalandı

Yiğit Marcus Aral'ın 31 Ağustos'ta Boğaz'daki villasında verdiği partiye katılan model, pozitif çıkan corona virüs test sonucunu paylaştı. Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de corona olup yendiğini açıkladı.

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Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model koronavirüse yakalandı

Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."

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