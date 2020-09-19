Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model koronavirüse yakalandı
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile düzenlediği partide, Çeşme'deki darp olayıyla gündem olan model Daria Kyryliuk da virüs kaptı.
Boğazda verdikleri parti sonrası eleştirilerin hedefinde olan Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" açıklamasını yapmıştı. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ise, ‘Evimdeki partide kimse corona virüse yakalanmadı’ demişti.
Partiye giden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ise sevgilisiyle kendisinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Kyryliuk, "Aynı partideki daha birçok kişinin de test sonucu pozitif çıktı" dedi.
Yiğit Marcus Aral'ın 31 Ağustos'ta Boğaz'daki villasında verdiği partiye katılan model, pozitif çıkan corona virüs test sonucunu paylaştı. Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de corona olup yendiğini açıkladı.