Şevval Şahin'in sevgilisine gönderdiği bacak boyu mesajı olay oldu
Miss Turkey 2018 birincisi güzel manken Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun kendisine gönderdiği doğum günü çiçeğini "Bacak boyum kadar olmazsa olmaz" diyerek paylaştı.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Şevval Şahin, 24 yaşına girdi.
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Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan 2018 Türkiye Güzeli, sevgilisinden gelen doğum günü çiçeğini Instagram hesabından yayınladı.
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Şevval Şahin devasa boyutta gül buketini “Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.
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İşte Şevval Şahin'in o paylaşımı...
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