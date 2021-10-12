Şevval Şahin'in tatili bitmiyor
Bodrum ve İtalya tatillerinin ardından soluğu Yiğit Marcus Aral ile yaşadıkları Miami'de alan ünlü manken Şevval Şahin denizde görüntülendi.
Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti.
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Bodrum ve İtalya tatillerinin ardından soluğu Yiğit Marcus Aral ile yaşadıkları Miami'de alan ünlü manken, dün sabah erken saatlerde denize girdi.
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Tescilli güzel, o anlarda çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaşıp, "Sabah denize girmek bana bir tuhaf hissettiriyor" mesajını yazdı.
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1.82 boyunda ve 55 kilo Şevval Şahin'i gören takipçilerinin, "Bu fiziği görünce hiçbir şey yemek istemiyorum" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.
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