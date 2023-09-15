Şevval Şahin'in transparan doğum günü kutlaması olay oldu
2018 Miss Turkey birincisi güzel manken Şevval Şahin, yeni yaşını oldukça cesur bir kıyafetle kutladı. Kırmızı transparan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine toplayan güzel mankene sosyal medyadan da beğeni yağdı.
Miss Turkey 2018 birincisi güzel manken Şevval Şahin, yeni yaşını cesur bir kıyafetle kutladı.
1 / 120
Neredeyse tamamen transparan kırmızı kıyafetiyle gövde gösterisi yapan güzel manken Şevval Şahin fiziğini sergilediği anları sosyal medyadan da paylaştı.
2 / 120
24 yaşına giren 2018 Miss Turkey birincisi Şahin doğum günü için kırmızı transparan detaylara sahip bir elbise tercih etti.
3 / 120
Sütyen giymeyen ve içini tanga giyerek bol bol poz veren Şevval Şahin sosyal medyayı salladı.
4 / 120