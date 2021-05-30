Şevval Sam bikinili pozuyla sosyal medyada olay oldu

'Yasak Elma' dizisiniz kadın oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu hep birlikte tatile çıktı. Kiraladıkları tekne ile mavi suların tadını çıkaran ünlü oyuncular, sezon sonrası tatil keyfiyle eğlenceli vakit geçirdiler.