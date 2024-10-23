Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması
Ünlü şarkıcı Şevval Sam, İzmir Konak Belediyesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.
İzmir Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Şevval Sam ile bir anlaşma imzaladı.
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Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 4 Ekim'de yapılan anlaşmaya göre konser gerçekleşirse şarkıcının belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı iddia edildi.
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Bunun üzerine belediyeye ve Şevval Sam'a tepki gösterildi.
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Tepkilerin ardından, Şevval Sam ve çalıştığı ajans ortak bir açıklama yayımladı.
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