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  4. Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması

Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, İzmir Konak Belediyesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.

Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması - Resim: 1

İzmir Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Şevval Sam ile bir anlaşma imzaladı.

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Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması - Resim: 2

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 4 Ekim'de yapılan anlaşmaya göre konser gerçekleşirse şarkıcının  belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı iddia edildi.

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Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması - Resim: 3

Bunun üzerine belediyeye ve Şevval Sam'a tepki gösterildi.

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Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması - Resim: 4

Tepkilerin ardından, Şevval Sam ve çalıştığı ajans ortak bir açıklama yayımladı.

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