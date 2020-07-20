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  3. 20 Temmuz 2020 16:20

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dursunoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine çok sayıda sanatçı, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle cenazeye gelen herkesin maske taktığı görüldü.

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