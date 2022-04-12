Seyhan Soylu Filiz Akın'a benzemek için estetik ameliyat oldu: işte son hali...

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada“ Türkiye’de birkaç siyasi kahraman ve bürokrat dışında sanat camiası da dahil neredeyse herkes arkadaşım ama kimseye hayran olmadım. Bir tek Ona ve o Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını FİLİZ AKIN hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu. Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim ve bu konuda Türkiye’nin en usta eline kendimi teslim ettim. Prof. Dr. Hayati Akbaş,8 saat süren bir operasyonla Türkiye’de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın ‘ın 25-30 yaş aralığındaki güzelliğine beni kavuşturdu.