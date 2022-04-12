Seyhan Soylu Filiz Akın'a benzemek için estetik ameliyat oldu: işte son hali...
Al Sana Haber moderatörü Seyhan Soylu hayranı olduğu ünlü sanatçı Filiz Akın'a benzemek için estetik ameliyat geçirdi.
Seyhan Soylu, Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın’ a olan hayranlığı nedeniyle bıçak altına yattı.
Geçireceği operasyonlar nedeniyle Al Sana Haber moderatörlüğünü 1 aylığına Gökay Kalaycıoğlu’ na devreden Seyhan Soylu bugün canlı yayına bağlanarak son durumunu izleyicilerle paylaştı.
Soylu, aynı anda 10 operasyon birden geçiren Seyhan Soylu’ ya Kaburga pençe, Burun büyütme, Alın, Şakak dolgu, Yanak, Dudak yağ dolgusu, Çene yağ dolgusu, Dudak mesafe kısaltma, Göğüs silikon yenilemesi ve Karın germe işlemleri yapıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada“ Türkiye’de birkaç siyasi kahraman ve bürokrat dışında sanat camiası da dahil neredeyse herkes arkadaşım ama kimseye hayran olmadım. Bir tek Ona ve o Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını FİLİZ AKIN hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu. Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim ve bu konuda Türkiye’nin en usta eline kendimi teslim ettim. Prof. Dr. Hayati Akbaş,8 saat süren bir operasyonla Türkiye’de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın ‘ın 25-30 yaş aralığındaki güzelliğine beni kavuşturdu.